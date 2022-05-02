دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سمح نادي بلاكبيرن روفرز للمصلين المسلمين بأداء صلاة عيد الفطر على أرض ملعبه، وذلك في أول بادرة لنادٍ إنجليزي.

وشارك المئات من النساء والرجال في أداء الصلاة داخل ملعب إيوود بارك، حاملين سجادات الصلاة للاحتفال بالعيد.

ونشر بلاكبيرن روفرز الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مقطع فيديو لمشهد اصطفاف المصلين في الملعب.

وعلق النادي في حسابه عبر تويتر، قائلا: "أصبح الروفرز هذا الصباح أول نادٍ لكرة القدم في البلاد يقيم صلاة العيد على أرض الملعب... بمناسبة نهاية شهر رمضان".

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers. This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙 #EidMubarak 🔵⚪️ https://t.co/Pw0LHkqjg5

وقال الشيخ وسيم كيمبسون لمراسل قناة "سكاي نيوز"، إنها فرصة عظيمة للمجتمع الإسلامي ليعمل مع مختلف المنظمات والمجتمع المحيط.

وأعرب عن شكره للنادي للسماح بصلاة العيد في الملعب، قائلا إنه مثال جيد لكل الأندية لإظهار التعددية والتفاعل مع المجتمع المحلي.

ومن المقرر أن يقام ما يسمى بمهرجان العيد في حديقة "كوربوريشن بارك" يومي السبت والأحد المقبلين، حيث سيشارك في الحدث موظفو بلاكبيرن روفرز وممثلون آخرون عن النادي.