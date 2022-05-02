دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت الأحكام الصادرة عن غرفة فض المنازعات بحق لاعب الهلال السعودي، محمد كنو، الجمعة، بقضية التوقيع للنصر، ردود فعل واسعة على موقع تويتر في الأوساط الإعلامية والرياضية السعودية.

وأصدرت الغرفة قرارات للبت في الشكوى التي قدمها النصر بحق الهلال وكنو بسبب توقيع اللاعب لـ"العالمي" في الفترة الحرة قبل تجديد عقده مع "الزعيم".

وجاء في قرارات الغرفة إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر عن ممارة أي نشاط كروي ومنع الهلال من تسجيل اللاعبين لفترتين ابتداء من الفترة الأولى التي تتبع إصدار القرارات.

وألزمت الغرفة الهلال وكنو بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره 27 مليون ريال سعودي.

وعلق أسطورة نادي النصر، ماجد عبدالله، على القرار بالقول عبر صفحته الرسمية على تويتر: "لم أتحدث منذ بداية القضية لأني واثق من الإجراءات التي اتخذتها إدارة نادي النصر؛ ولأننا في دولة تحترم اللوائح والأنظمة والقانون، لذلك من له حق سيأخذه في النهاية. مبروك لإدارة العالمي وجماهيره كسب القضية وحفظ حقوق النادي"، حسب قوله.

لم أتحدث منذ بداية القضية لأني واثق من الإجراءات التي اتخذتها إدارة نادي النصر؛ ولأننا في دولة تحترم اللوائح والأنظمة والقانون، لذلك من له حق سيأخذه في النهاية. مبروك لإدارة العالمي وجماهيره كسب القضية وحفظ حقوق النادي.

من جانبه، كتب الإعلامي السعودي، وليد الفراج، على صفحته على الموقع نفسه: " شيء جميل ان يصدر قرار مبدئي في قضية الموسم وتحويلها للتقاضي في جهة اخرى .. القرار الاولى يخفف جروح كثيرة .. لكنها مثل المسكنات اذا لم تكن قرارات نهائية غير قابله للطعن وجاهزة للنفاذ . نصيحة .. القضايا القانونية مشاويرها طويلة وانتظار حتى اللحظة الاخيرة افضل واسلم .. نصيحة"، حسب تعبيره.

شيء جميل ان يصدر قرار مبدئي في قضية الموسم وتحويلها للتقاضي في جهة اخرى .. القرار الاولى يخفف جروح كثيرة .. لكنها مثل المسكنات اذا لم تكن قرارات نهائية غير قابله للطعن وجاهزة للنفاذ . نصيحة .. القضايا القانونية مشاويرها طويلة وانتظار حتى اللحظة الاخيرة افضل واسلم .. نصيحة ❤️

وكتب الإعلامي السعودي، فلاح القحطاني، عبر صفحته على تويتر: "بعد إصدار قرارات قضية كنو وإن كانت متأخرة وعقوبة اللاعب مخففة نوعاً ما من وجهة نظري ننتظر إصدار قرارات شكوى النصر في قضية حمدالله والاتحاد يجب أن تطبق العقوبات كاملة في حق الأطراف المخالفة حتى يتم ردع المتجاوزين على الأنظمة والقوانين،، نحن في بلد ولله الحمد يحكمه القانون"، حسب قوله.