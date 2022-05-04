دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين بين العين والأهلي، حيث تداول مغردون مقطع فيديو له وهو يتبادل التحية مع بعض الجماهير.

وبدا الشيخ محمد بن زايد جالسا في المنصة الرئيسية بينما كان جزء من الجماهير يوجه التحية له ويهتف: "عاش بو خالد".

بالمقابل، بادل ولي عهد أبوظبي الجماهير التحية والابتسامة مرتسمة على وجهه في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الذي يحمل اسمه في العاصمة أبوظبي.

عاش بوخالد 💜💜💜 https://t.co/HGDIF7nUpm

وتفوق العين على شباب الأهلي دبي محققا لقبه الثاني في هذه البطولة، بعد أن تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في لقاء مثير.