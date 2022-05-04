دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب المصري محمد صلاح تفاعلا واسعا، الثلاثاء، بتصريحه بعد الفوز على فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتعبير عن رغبته باللعب أمام ريال مدريد في النهائي.

وقال صلاح بعد المباراة في حوار مع قناة "BTSport" البريطانية عند سؤاله من جانب لاعب اليونايتد السابق ريو فيرديناند، حول هوية الفريق الذي يريد مواجهته في النهائي: "حسنا أريد أن ألعب ضد مدريد، لكنني ساكون صادقا، مانشستر سيتي فريق قوي ولعبنا ضده عدة مرات هذا الموسم، لكن إذا سألتني على المستوى الشخصي فأنا أفضل مدريد"، حسب قوله.

وأجاب أحد الصحفيين صلاح قائلا: "هل تريد إعادة؟"، وأجاب اللاعب المصري: "لأننا خسرنا ضدهم في النهائي... لذلك أريد اللعب ضدهم مجددا"، حسب تعبيره.

وكان قد خسر ليفربول أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 في المباراة التي تعرض فيها صلاح لإصابة خطرة على مستوى الكتف سببها له مدافع الريال وقائده آنذاك سيرخيو راموس، ما حرمه من المشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال روسيا أمام الأوروغواي.

وأثارت تصريحات صلاح ضجة في الأوساط الإعلامية حول العالم وتناقلت الكثير من الصحف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاته وتباينت ردود الفعل حيالها.

يذكر أيضا أن ليفربول كان قد تأهل إلى نهائي الأبطال في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن نجح بالتغلب على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان قد فاز عليه بهدفين نظيفين في الذهاب.