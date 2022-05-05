أول تغريدة لمحمد صلاح بعد تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأربعاء، في أول تغريدة له بعد تأهل ريال مدريد الاسباني، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ليفربول في مباراة تستضيفها باريس يوم 28 مايو/ أيار الجاري: "لدينا حساب لتسويته".

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كان ليفربول تأهل، الثلاثاء، إلى النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني 3-2، وأعرب

صلاح بعد الفوز على فياريال عن رغبته باللعب أمام ريال مدريد في النهائي.

وقال صلاح بعد المباراة في حوار مع قناة "BTSport" البريطانية عند سؤاله من جانب لاعب اليونايتد السابق ريو فيرديناند، حول هوية الفريق الذي يريد مواجهته في النهائي: "حسنا أريد أن ألعب ضد مدريد، لكنني سأكون صادقا، مانشستر سيتي فريق قوي ولعبنا ضده عدة مرات هذا الموسم، لكن إذا سألتني على المستوى الشخصي فأنا أفضل مدريد".

وأجاب أحد الصحفيين صلاح قائلا: "هل تريد إعادة؟"، وأجاب اللاعب المصري: "لأننا خسرنا ضدهم في النهائي... لذلك أريد اللعب ضدهم مجددا".

كان ليفربول خسر أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 في المباراة التي تعرض فيها صلاح لإصابة خطرة على مستوى الكتف سببها له مدافع الريال وقائده آنذاك سيرخيو راموس، ما حرمه من المشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال روسيا أمام الأوروغواي.

ويسعي النادي الإنجليزي لتحقيق رباعية تاريخية، بعد الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية ومنافسته على لقبي الكأس والدوري.