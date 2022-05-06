محمد صلاح يرد على وصف مباراة ليفربول وريال مدريد بـ"الثأرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف اللاعب المصري نلادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الجمعة، المواجهة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"الثأرية".

وقال صلاح في حفل استلام جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم حول ما إذا كان يصف مباراة الريال بالثأرية: "نعم، لقد فازوا علينا في النهائي وكان يوما حزينا لنا جميعا، لذلك نعم هي ثأرية".

وكان قد أثار اللاعب المصري الجدل بتصريحات سبقت مباراة اليال ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي الأبطال، حين قال إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد لينتقم من خسارة عام 2018.

وبعد تأهل الريال إلى النهائي نشر صلاح تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "لدين حساب لنصفيه"، حسب تعبيره.

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وسيلتقي اليال وليفربول بنهائي الأبطال في 28 مايو/أيار الجاري، على أرضية ملعب فرنسا الوطني في العاصمة الفرنسية باريس.