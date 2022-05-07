تشيلسي يعلن عن اتفاق لاستحواذ ملاك جدد على النادي

(CNN)-- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، عن اتفاق لاستحواذ تحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، على النادي.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان، إنه يؤكد على إنه تم الاتفاق على استحواذ المجموعة التي تضم كليرليك كابيتال و رجال الأعمال مارك والتر وهانسجورج ويس ويقودها تود بولي على النادي، وأضاف أنه من المتوقع أن تكتمل عملية البيع في وقت لاحق من هذا الشهر "رهنا بالموافقات التنظيمية اللازمة".

وكانت عقوبات الحكومة البريطانية ضد روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/ِشباط الماضي، قد طالت مالك نادي تشيلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، الذي قد أعلن، في وقت سابق، عن خطته بيع النادي اللندني نظرا لإعلائه "مصلحة النادي والجمهور والموظفين بالإضافة إلى رعاة الفريق وشركائه"، وذلك بعد أن أعلن تسليم إدارة النادي والإشراف عليه للجنة تُعنى بإدارة شؤون الفريق.

وأوضح البيان تفاصيل الاتفاق بحسب ما أكد أبراموفيتش، أنه مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني، وأنه سيجري تخصيص 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم في النادي، يتم إيداعها في حساب مصرفي مجمد ببريطانيا بقصد التبرع بنسبة 100٪ لأسباب خيرية، وستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل الأموال من الحساب.

وكذلك يلتزم الملاك الجدد بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات إضافية لصالح النادي تشمل الأكاديمية وفريق السيدات وكذلك التمويل المستمر لمؤسسة تشيلسي.