مداعبا الاتحاد السعودي.. نادي بروسيا دورتموند يغرد: وش السالفة يا إتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نشرها نادي بروسيا دورتموند الألماني يداعب فيها نادي الاتحاد بالمملكة العربية السعودية.
ونشر النادي الألماني بتغريدة صورة لألوان قميصه الجديد للموسم المقبل بالأصفر والأسود، قائلا بتعليق: "وش السالفة يا إتي"، ذاكرا حساب نادي الاتحاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
ويتشابه قميص نادي بروسيا دورتموند إلى حد كبير مع قميص نادي الاتحاد السعودي الذي يرتدي قميصا مخططا بالألوان الصفراء والسوداء.
ونشر النادي الألماني سلسلة من الصور للقميص الجديد يرتديها لاعبوه ناشرا صورا من العام 2000 للقميص الذي كان يرتديه حينها والتي تبدو إلى حد كبير مشابهة للزي الجديد.