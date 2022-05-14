دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج نادي ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على تشيلسي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، ليحصد ثاني بطولة من رباعية الألقاب المأمول أن يحققها هذا الموسم.

ولجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والإضافي، وتعادلهما سلبيًا، مساء السبت.

وسجل ليفربول 6 ضربات رغم إهدار ساديو ماني ضربة، في حين سدد تشليسي 5 ضربات، وأضاع لاعباه سيزار أزبيلكويتا وماوسون ماونت ضربتين.

وبفوز الليلة، حصد ليفربول اللقب الثامن لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لينجح في معادلة رقمي تشيلسي وتوتنهام.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، التي سيطر خلالها ليفربول على مجريات المباراة قبل أن تسنح فرصة تسجيل هدف لتشيلسي أضاعها كريستيان بوليسيتش.

وأمام استحواذ ليفربول اعتمد تشيلسي على الهجمات المرتدة.

وفي سيناريو غير متوقع، شهدت المباراة إصابة نجم ليفربول المصري محمد صلاح، بعد سقوطه في أرض الملعب بالدقيقة 31 من الشوط الأول، إلى أن تم استبداله بالبرتغالي دييغو غوتا.

ودام العقم التهديفي في الشوط الثاني للمبارة، وسط إهدار الفريقين للعديد من الفرص التهديفية. واستمر ذلك حتى الأشواط الإضافية.

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز بأربعة ألقاب في بطولة كروية مختلفة، مع تحقيقه نتائج مبشرة هذا الموسم. وكان الريدز قد حقق كأس الرابطة الإنجليزية وكأس إنجلترا، وأمامه المنافسة الصعبة مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا حيث من المقرر أن يواجه في ريال مدريد بنهائي المسابقة في 28 مايو/ أيار.