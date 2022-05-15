"الإنسانية قبل التدين".. افتاء مصر تنشر صورة محمد صلاح وتعلق

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نشر الأحد ، 15 مايو / أيار 2022

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

مايكل أوين لـCNN: محمد صلاح ليس الأفضل في تاريخ ليفربول بعد

هل محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت دار الإفتاء المصرية، فجر الأحد، صورة للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في لقطة "إنسانية".

الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة .. بل هي منهج حياة https://t.co/BCG23faww2

الصورة نشرتها داء الإفتاء على صفحتها الرسمية بتويتر قائلة بتعليق: "الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة.. بل هي منهج حياة".

وتأتي الصورة بعد تتويج نادي ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت، بعد فوزه على تشيلسي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، ليحصد ثاني بطولة من رباعية الألقاب المأمول أن يحققها هذا الموسم.

ويذكر أنه وبهذا الفوز، حصد ليفربول اللقب الثامن لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لينجح في معادلة رقمي تشيلسي وتوتنهام.