الأهلي المصري يوجه رسالة لليفربول ومحمد صلاح.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشادت إدارة نادي الأهلي المصري بما صنعهُ نادي ليفربول الإنجليزي ونجمه محمد صلاح مع مؤمن زكريا، من خلال احتفالهما مع اللاعب بتحقّيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي داخل غرفة الملابس يوم السبت الماضي.

ويعاني زكريا نجم الأهلي سابقاً من مرض الضمور العضلي منذ 3 أعوام، وتسبب ذلك في ابتعاده عن كرة القدم و إيقاف مسيرته الكروية، ومازال اللاعب يواصل علاجه من أجل التعافي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الأهلي بأنّ الإدارة قد أرسلت خطاباً إلى نظيرتها في ليفربول تهنئ الفريق وجماهيره بلقب كأس إنجلترا، وأكدت على عظيم شكرها وامتنانها على "اللفتة الرائعة الّتي قام بها لاعبو الليفر وعلى رأسهم ابن مصر محمد صلاح" أثناء احتفالهم بالكأس مع اللاعب مؤمن زكريا.

ووصفت إداة الأهلي هذا الصنع باللفتة الرائعة الّتي "لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة المصري محمد صلاح الّذي يفخر جميع المصريين به وبالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر" مع الريدز (ليفربول).

🔴الأهلي يشكر نادي ليفربول والنجم الكبير محمد صلاح 🦅❤️👏 @LFC_Arabic @MoSalah @MoamenZakaria @LFC https://t.co/maOoVg2omS

وختمت إدارة الأهلي خطابها بتجديد شكرها لكلّ منظومة نادي ليفربول إدارة ومدربين وجماهير وكذلك لمحمد صلاح والتمني بالتوفيق لهم.

ولاقت هذه اللفتة استحساناً من الجماهير المصرية والعربية وحول العالم، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة، وكان من ذلك نشر دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي صورة تجمع صلاح ومؤمن زكريا أثناء الاحتفال باللقب، ووضعت عنواناً على ذلك "الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة، بل هي منهج حياة".

وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول قد حسم لقب كأس الاتحاد على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5/6، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.