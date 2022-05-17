ليونيل ميسي يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– تصدّر نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، قائمة "Forbes" للرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2022، حيث بلغت أرباحه الإجمالية قبل خصم الضرائب 130 مليون دولار سنوياً، مما جعله متقدماً على ليبرون جيمس في المرتبة الثانية بمبلغ 121.2 مليون دولار في السنة.

بينما احتل كريستيانو رونالدو المركز الثالث بكسب 115 مليون دولار، بعد انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، ونيمار في المركز الرابع بـ 95 مليون دولار.

يُذكر أن اللاعبين الـ 10 الأعلى أجراً، وهم جميعًا من الرجال، حققوا بشكل جماعي 992 مليون دولار من إجمالي الأرباح قبل الضرائب على مدار العام الماضي، حيث تحسب "Forbes" التقديرات بناءً على أموال الجوائز والرواتب والمكافآت بالإضافة إلى تقديرات صفقات الرعاية وتدفقات الإيرادات الأخرى خارج الميدان.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب اللاعبين الأعلى أجراً في العالم بحسب ما يتقاضونه لعام 2022.