دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كسر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رقما عمره 8 سنوات بعد فوزه مساء الإثنين على أرسنال، وذلك عبر وصوله إلى أكبر عدد نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2013/2014.

ووصل نيوكاسل إلى نقطته الـ46 هذا الموسم بعد أن أنهى الموسم الماضي بـ45 نقطة في حين تراوحت نقاطه في المواسم التي شارك فيها بالدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا بين 39 و45 نقطة.

ويبقى الموسم الأفضل لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 10 سنوات هو موسم 2013/2014، حين حقق النادي 49 نقطة في الدوري آنذاك.

وكان قد حقق النادي الذي تقوده الإدارة السعودية بقيادة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة الذي يترأسه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فوزا مهما على أرسنال بهدفين نظيفين، ليكون هذا فوزه الأول على "الغانرز" منذ عام 2018.

وأثر فوز نيوكاسل على أرسنال، بشكل كبير على مسار التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ أصبح توتنهام هوتسبروز المرشح الأول للتأهل إلى البطولة الأوروبية.