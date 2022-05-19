دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الهلال مع نظيره الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) بنسخته الـ 46، مساء اليوم الخميس وعلى أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويبحث الهلال عن لقبه العاشر، بينما يطمح الفيحاء لتحقيق لقبه الأول.

ويصنّف نادي الأهلي في المركز الأول في سجلات أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين بمختلف المسميات، حيث توّج بـ 13 لقباً، ويليه ناديا الهلال والاتحاد بـ 9 ألقاب، ثمّ نادي النصر بـ 6 ألقاب، ونادي الشباب بـ 3 ألقاب، والوحدة والاتفاق بلقبين، وأخيراً التعاون والفيصلي بلقب وحيد.

ويعتبر الاتحاد الأكثر احتلالاً لمركز الوصافة بـ 9 مرات، يليه النصر والهلال بـ 7 مرات، ثمّ الأهلي والوحدة بـ 5 مرات، والاتفاق بـ 4 مرات، والشباب بـ 3 مرات، والتعاون مرتين، وأخيراً الفيصلي بمرة واحدة.

وكان الوحدة الفريق الأول الّذي يتوّج باللقب عام 1957، بينما كان الفيصلي آخر المتوّجين باللقب في النسخة الماضية عام 2021.

ويعود آخر ظهور للهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلى عام 2020 وحينها توّج باللقب على حساب نادي النصر بهدفين لواحد، فيما يُعدّ ظهور الفيحاء في نهائي 2022 هو الظهور الأول للفريق في تاريخه.

وتجاوز الهلال نادي الشباب في الدور النصف نهائي بهدفين مقابل واحد، و في ذات الدور تجاوز الفيحاء نظيره الاتحاد بهدف دون رد، ليضرب الفريقان موعداً في نهائي العام الجاري 2022.

ويذكر أن الفائز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين سيتأهل بشكل مباشر لبطولة دوري أبطال آسيا، ويحظى بمبلغ 10 ملايين ريال مقابل حصول الوصيف على مبلغ 4 ملايين ريال.