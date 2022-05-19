ميدو يهاجم مرتضى منصور.. ورئيس الزمالك يرد: "الخمرة لعبت بدماغك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شَنَّ أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق هجوماً عنيفاً على المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الزملكاوية ونجله أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، بعد تصريحاتهما الأخيرة عن أسباب تراجع نتائج نادي الزمالك والمطالبة بتغيير ملعب ستاد القاهرة، ليرد عليه منصور بالوقل إن "الخمرة" أثرت على عقله.

وظهر ميدو بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على برنامج الإنستغرام، وتحدّث: "مرتضى وأمير بيقولو، إن الزمالك مش هيلعب على ستاد القاهرة تاني وهنلعب على ملعب تاني، ملعب تاني إيه يا جدع أنت بطل قلة أدب"، حسب قوله، وأردف قائلا: "دا الملعب اللي الزمالك كسب عليه جميع بطولاته التاريخية، على آخر الزمن بتقولوا عنه نحس"، حسب تعبيره.

وتابع نجم الزمالك السابق: "بصراحة قلة أدب للي أمير مرتضى بيقوله ده، ده ستاد القاهرة الدولي أنا روحته أنا وأبويا الله يرحمه وفزنا فيه بكل البطولات، جاي دلوقتي تقول الملعب ده نحس، مين اللي بيقنعكم بالكلام ده"، حسب قول ميدو.

‏وأكمل ميدو: "معظم لاعبين الزمالك تعبانين والمدرب يُصر عليهم، الإدارة بتقول أي كلام بعد المباريات، مرتضى وأمير يصرحان بأي كلام، والمدير الفني يرتكب الأخطاء وبدلاً من المواجهة يخرجون بتصريحات أي كلام".

وردّ المستشار مرتضى منصور على تصريحات ميدو من خلال مقطع فيديو تمّ نشره على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، وقال: "في ناس بيقولولي رد علي الولد السكران قليل الأدب، لا أنا ردي هيبقي بالجزمة اللي في رجلي"، حسب قوله.

وواصل رئيس نادي الزمالك حديثه: "‏ليس على المريض حرج ولكن على السكران كلّ الحرج"، على حد تعبيره.

وأردف المستشار مرتضى منصور موجها حديثه لميدو: "الخمرة لعبت بدماغك، أكثر من مرة تخطئ وتأتي لتعتذر وتبكي وأسامحك لكن لن يحدث هذا مرة أخرى"، حسب قوله.

وأتمّ رئيس نادي الزمالك: "مش هسيبك يا ميدو وأنت مش رمز من الرموز ولازم هتتحاسب، عايز تتشهر عشان مبقاش حد يتفرج عليك، أنت عيل ملكش لازمة وهربيك"، حسب تعبير مرتضى منصور.

وعاد أحمد حسام ميدو وتحدّث مجدداً بهذا الشأن بعد تصريحات مرتضى منصور بحقّه، حيث غرد ميدو على التويتر "‏اللاعب لو فتحتله باب الأعذار هيقولك الملعب والنجيلة والشورت والاوتوبيس..للاسف إدارة الزمالك حولت ملعب ستاد القاهرة من سلاح في ايدها لسلاح في ظهرها..دلوقتي اي منافس عايز يسبب مشكلة للزمالك لو ملعبه هيطلب نقل المباراة لاستاد القاهرة".

واختتم ميدو: "‏تخيلوا ستاد القاهرة الملعب التاريخي للزمالك #الزمالك بيطلب نقل مبارياته منه..أنا كنت فاكر اني شوفت كل حاجه في الكورة!!".

وجدير بالذكر أن نادي الزمالك يعاني من سوء نتائج في الآونة الأخيرة، حيث خسر من أمام إنبي وطلائع الجيش على التوالي، ضمن منافسات الدوري المصري.