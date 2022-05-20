في لقطة مثيرة للجدل.. مدرب كريستال بالاس يعتدي بالضرب على مشجع إيفرتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات تلفزيونية اعتداء المدرب الفرنسي لنادي كريستال بالاس، باتريك فييرا، الخميس، على مشجع نادي إيفريون، بعد نهاية المباراة الّتي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي في جولته قبل الأخيرة.

واقتحمت جماهير إيفرتون أرض ملعب "غوديسون بارك" بعد ضمان فريقها البقاء في (البريميرليغ)، وقام أحد المشجعين باستفزاز مدرب كريستال بالاس بطريقة غير لائقة، مما أغضب الفرنسي فييرا الّذي قام بركل المشجع وطرحه أرضاً، قبل أن يتدخل المشجعون لفضّ الصراع.

ولم يرغب فييرا في الحديث عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، بل اكتفى بقول: "ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن"، حسب قوله.

وكشفت تقارير صحفية بأنّ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتزم فتح تحقّيق مع المدرب فييرا حول الحادثة، وبعد اعتدائه على المشجع بالضرب.

Patrick Viera and a Everton fan after the game🤣 https://t.co/zaxRGfe0YE

ويذكر أن المباراة قد انتهت لصالح إيفرتون على حساب كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وبذلك تمكّن إيفرتون من البقاء بين الكبار بوصوله للنقطة 39 في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 45 في المركز الثالث عشر.