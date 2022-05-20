لاعب سعودي يثير تفاعلا بسلة "استعراضية" أمام قطر وتشبيهه بستيف كري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب السعودي، مرزوق المولد، تفاعلا واسعا بعد أن سجل سلة مميزة أمام المنتخب القطري بطريقة استعراضية، ضمن مباريات دورة الألعاب الرياضية الخليجية 2022.

وبينما كانت المباراة تشارف على النهاية في آخر ثواني الربع الرابع بتقدم السعودية بنتيحة 51-44، استلم المولد الكرة بهجمة مرتدة وسدد الكرة على حدود القوس بطريقة استعراضية مميزة أثارت احتفالات واسعة في المعسكر السعودي.

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وأثارت لقطة اللاعب السعودي تفاعلا واسعا على موقع تويتر، إذ شبه بعض المغردين لقطته بلقطات اللاعب الأمريكي الشهير ونجم نادي "غولدن ستيت ووريورز"، ستف كري.

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وانتهت المباراة بتفوق السعودية بنتجية 53-44، إذ احتسبت سلة المولد بنقطتين فقط لأن قدمه كانت داخل القوس عندما رمى الكرة في السلة.