تصريحات جديدة لمحمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد ومنافسة مانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يوم الجمعة، نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه و ريال مدريد الإسباني بأنه "سيكون صعبا".

وأضاف صلاح، في تصريحات لشبكة "Bein Sport" الرياضية: "أنا متحمس أوي للنهائي وإن شاء الله نقدر نكسب"، ووصف ريال مدريد بـ"أجمد فرقة في دوري الأبطال على مدى التاريخ".

وتابع: "أنا مبسوط طبعا جدا بالمباراة بس بعض الناس بتتخيل كأنى بغلط في ريال مدريد، بتتكلم عن أجمد فرقة في دوري الأبطال على مدى التاريخ".

وأوضح:"أنا عشان اللى حصل قبل كده فأنا كنت بتمنى نقابلهم لكن الماتش هيبقى صعب جدا فرقة كسبت كل الفرق الجامدة".

يذكر أن اللاعب المصري وصف، في تصريحات سابقة، المواجهة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"الثأرية".

وقال صلاح في حفل استلام جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم حول ما إذا كان يصف مباراة الريال بالثأرية: "نعم، لقد فازوا علينا في النهائي وكان يوما حزينا لنا جميعا، لذلك نعم هي ثأرية".

وكان قد أثار اللاعب المصري الجدل بتصريحات سبقت مباراة الريال ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي الأبطال، حين قال إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد لينتقم من خسارة عام 2018.

وبعد تأهل الريال إلى النهائي نشر صلاح تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "لدين حساب لنصفيه"، حسب تعبيره.

وسيلتقي الريال وليفربول بنهائي الأبطال في 28 مايو/أيار الجاري، على أرضية ملعب فرنسا الوطني في العاصمة الفرنسية باريس.

وعن تنافس ليفربول مع مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد محمد صلاح، لشبكة "Bein Sport" ، أن فريقه مركز على مباراته الأخيرة أمام وولفرهامبتون مع التفاؤل بالتتويج باللقب في ظل إمكانية خسارة أو تعادل مانشستر سيتي.

وسيواجه أستون فيلا فريق مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، في مباراة حاسمة ينتظر نتيجتها ليفربول.

وقال: "والله متحمس كل حاجة ممكن تحصل في الكورة، فربنا يسهل إن شاء الله السيتي ممكن يخسر أو يتعادل ونكسب الدوري إن شاء الله".

وتابع: "بنتكلم مع بعض والكل متحمس حصلت قبل كده من سنتين وكسبوا الدوري كلنا متفائلين وده الحاجة اللى في إيدك أنك تتفاءل وتكسب الماتش بتاعك وتشوف ايه اللى هيحصل بعد كده هناك".