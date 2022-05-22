ميلان يفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ أكثر من عقد

(CNN)-- في اليوم الأخير من موسم الدوري، تغلّب ميلان على ساسولو بثلاثة أهداف نظيفة، الأحد، ليفوز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 2011.

أكملت ثنائية أوليفييه جيرو في الشوط الأول متبوعة بهدف فرانك كيسي في الشوط الثاني الفوز والسكوديتو للنادي.

دخل ميلان مباراة الأحد بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل ضد ساسولو لينهي المباراة على منافسه داخل المدينة إنتر ميلان. وإجمالا، أنهى ميلان الموسم برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر في جدول الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز، أصبح الروسونيري بطلاً لإيطاليا للمرة التاسعة عشرة في تاريخ النادي وتعادل مع إنتر في ثاني أكثر الألقاب في تاريخ الدوري، خلف يوفنتوس 36.