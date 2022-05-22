أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وقع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عقدًا مدته ثلاث سنوات للبقاء مع النادي الفرنسي حتى عام 2025.

وقال مبابي، في بيان السبت "أود أن أعلن أنني اخترت تمديد عقدي مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بالطبع. يوفر كل ما هو ضروري لأداء على أعلى مستوى. ويسعدني أيضًا أن أستمر في اللعب في فرنسا، البلد الذي ولدت فيه، حيث نشأت وحيث صنعت اسمي".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ترددت شائعات عن مغادرة مبابي للنادي الإسباني ريال مدريد.

قبل نهائي موسم باريس سان جيرمان ضد ميتز يوم السبت، شوهد مبابي ورئيس النادي والرئيس التنفيذي ناصر الخليفي على منصة في حديقة الأمراء وهم يحملون قميصًا مشتركًا مع عام 2025.

سجّل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، أكثر من 150 هدفًا لفريق باريس سان جيرمان، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي وثلاثة كؤوس فرنسية وكأسين للدوري الفرنسي على طول الطريق. كان أيضًا جزءًا أساسيًا من الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، لكنه خسر أمام بايرن ميونيخ.

بالنسبة للمنتخب الفرنسي، أصبح مبابي لاعبًا أساسيًا بشكل منتظم، حيث لعب دورًا حيويًا في فوز فرنسا بكأس العالم 2018، بما في ذلك التسجيل مرة واحدة في النهائي والتصويت كأفضل لاعب شاب في البطولة.