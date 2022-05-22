دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعد مانشستر سيتي في وقت متأخر من الانتصار ليهزم أستون فيلا 3-2 ليحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، للموسم الثاني على التوالي.

بعد الخسارة 2-0 في الدقيقة 69، افتتح إيلكاي غوندوغان لاعب السيتي التسجيل قبل أن يتعادل بهدف رودري بعد دقيقتين. سجل غوندوغان هدفه الثاني في المباراة والثالث للنادي في غضون خمس دقائق ليمنح سيتي الصدارة والفوز في نهاية المطاف.

ونتيجة لذلك، فاز مان سيتي بلقبه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الخمس الماضية وثامن لقب دوري الدرجة الأولى في تاريخ النادي.

مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يصبح المدرب غير البريطاني الأكثر فوزًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تخطى أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق.

وأطاح فوز مانشستر سيتي بآمال ليفربول، وصيف الدوري برصيد 92 نقطة، رغم فوزه الأحد على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم ساديو ماني ومحمد صلاح وأندرو روبرتسون.

وكاد نجم توتنهام سون هيونغ أن يطيح بصلاح من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تقدمه عليه بهدفين أحرزهما في مباراة السبيرز مع نورويتش، الأحد، التي انتهت بخمسة أهداف نظيفة.

إلا أن هدف صلاح في مرمى ولفرهامبتون أعاده إلى صدارة الهدافين بالتساوي مع سون برصيد 23 هدفًا.