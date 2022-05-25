دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق بشير التابعي عن صعوبة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي الإثنين المقبل، لافتاً إلى أن الأهلي لن يحصل على لقب البطولة الأفريقية.

وقال التابعي خلال حديثه لبرنامج "اللعيب" الّذي يُعرض على فضائية MBC مصر: "مباراة الوداد صعبة للغاية على النادي الأهلي، خاصة أنّها تقام خارج ملعبه" حسب قوله.

وأضاف لاعب الزمالك السابق قائلاً: "هذه من أصعب المباريات على الأهلي، خلال المواسم الماضية"، حسب تعبيره.

وأردف التابعي بالقول: "الأهلي مش هياخد بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام" حسب تعبيره.

وواصل التابعي: "لدي إحساس داخلي أن الأهلي لن يفوز بالبطولة لأن المباراة تقام خارج أرضه، والضغط الّذي مارسه الأهلي في الأيام الماضية بشأن الحكم وملعب المباراة مقدمات لكي تكون مبررات في حالة الخسارة"، حسب قوله.

وأكد نجم نادي الزمالك السابق: "أتوقع خسارة الأهلي البطولة الأفريقية، ولكنني أتمنى أن يفوز بها" حسب تعبيره.

ويعتقد التابعي أن مستوى نادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يختلف عن مستواه في الدوري المصري، وقال: "مستوى ونتائج الأهلي في بطولة الدوري المصري تدل على أنّه مجرد فريق عادي يشارك في المسابقة"، حسب قوله.

وأكمل نجم نادي الزمالك السابق حديثه قائلاً: "على مستوى دوري أبطال إفريقيا فمستوى الأهلي ليس عالياً، ولكنّه أفضل من مستواه في الدوري المحلي ويحقّق الفوز والمكاسب"، حسب تعبيره.

ويلتقي نادي الأهلي مع نادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، على أرضية ملعب استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، يوم الإثنين القادم.