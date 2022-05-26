دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبدأ تحضيرات المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم 2022 من خلال معسكر إعدادي سيقام في مدينة اليكانتي الإسبانية، ويمتد المعسكر لعشرة أيام حيث ينطلق بتاريخ 31 مايو/ أيار وينتهي بتاريخ 9 يونيو/ حزيران.

ويُعدّ هذا المعسكر هو الأول للفريق ضمن إطار تحضيرات الأخضر السعودي لمونديال قطر، حيث سيتبعه معسكران في سبتمبر/أيلول المقبل بإسبانيا وآخر في العاصمة الإماراتية أبوظبي في أكتوبر/تشرين أول المقبل، حسبما قال مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم لـCNN الخميس.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكر اليكانتي الإسبانية مباراتين ودّيتين على أرضية ملعب "نويفا كوندومينا"، وستكون المباراة الأولى أمام منتخب كولومبيا يوم 5 يونيو/ حزيران، والثانية أمام منتخب فنزويلا يوم 9 من الشهر ذاته يونيو / حزيران.

وقرر المدير الفني هيرفي رينارد دعوة 26 لاعباً لصفوف الأخضر السعودي للالتحاق بالمعسكر، وغاب اللاعب فهد المولد عن القائمة بسبب إيقافه حتّى عام 2023 بداعي تناوله مادة محظورة من المنشطات.

وضمّت قائمة الأسماء المستدعاة كلّ من: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

وتتوجّه بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة اليكانتي الإسبانية الحاضنة للمعسكر الإعدادي مساء يوم الثلاثاء المقبل، بعد اجتماع الفريق في الرياض.

ويجدر الإشارة إلى أن الأخضر السعودي قد وقع في المجموعة الثالثة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم الّتي تنطلق نهاية العام الجاري 2022، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا.