ساديو ماني عن تصريحات "الانتقام" من ريال مدريد: إنّه صلاح وليس نحن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول على تصريحات زميله المصري محمد صلاح، بشأن رغبته بمواجهة نادي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ووصفه للمباراة بالثأرية.

وتحدّث ساديو ماني لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن تصريحات صلاح، إذ قال: "هذا هو صلاح، إنّه يتحدّث عما يريد فعله هو وحسب، لست أرى المباراة كفرصة للانتقام، لا أراها هكذا أبداً" حسب قوله.

وتابع ماني حديثه قائلاً: "المباراة ستكون قوية، ولا نتوقع مباراة سهلة، لأنّنا سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم وهذا ما يجعل المباراة مميزة، ونحن متحمسون" حسب تعبيره.

وأوضح السنغالي ساديو ماني رأيه بنهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الّذي جمع ليفربول وريال مدريد، بقوله: "ريال مدريد كان أفضل في نهائي 2018 واستحق الفوز، تغيّر الكثير وحصلنا على الخبرة وطريقة لعبنا تطورت ولدينا جودة أكبر بالفريق".

وردّ ماني أيضاً على سؤال أحد الصحفيين خلال حديثه لوسائل الإعلام عن تصريحات صلاح، إذ قال: "أعتقد أن الأمر يتعلق بصلاح..صلاح صلاح.. إنّه صلاح وليس نحن" حسب قوله.

وأعلن النجم المصري محمد صلاح في وقت سابق عن رغبته بالانتقام من ريال مدريد، بعد خسارة لقب (التشامبيونز ليج) عام 2018 وخروج صلاح من النهائي بداعي الإصابة.

وبيّن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول رأيه حول فكرة الانتقام من ريال مدريد، إذ قال خلال تصريحات صحفية تسبق النهائي: "كلا، لا أؤمن بالانتقام، أتفهم ربما ذلك لكنه ليس الشيء المناسب لفعله" حسب تعبيره.

وتحدّث كلوب عن تصريحات صلاح: "أتفهم ما قاله صلاح، هو يريد تصحيح الأمور وأنا أريد تصحيحها أيضاً".

ويذكر أن ليفربول يواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 غداً السبت، وسبق وأن لعبا نهائي عام 2018 وحينها حصد الريال اللقب عقب فوزه بنتيجة 1/3.