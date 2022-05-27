دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مساء الغد السبت وعلى أرضية "ستاد دي فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتفوّق الريال على منافسه ليفربول في تاريخ مواجهات الفريقين بفارق ضئيل، إذ سبق وأن التقيا في دوري الأبطال ثمان مرات، وفاز الريال 4 مرات مقابل فوز ليفربول 3 مرات، ووقع التعادل مرة واحدة، وسجّل الفريق الإسباني ريال 10 أهداف فيما سجّل الفريق الإنجليزي ليفربول 8 أهداف.

ويُعدّ نهائي الغد النهائي الثالث بين المرينجي (الريال) والريدز (ليفربول)، وللمرة الأولى يتحقّق هذا الرقم في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ذات الفريقين لبعضهما في النهائي ثلاث مرات.

والتقى الريال مع الليفر في نهائي البطولة عام 1981 وحينها فاز ليفربول باللقب عقب التغلّب على الريال بهدف نظيف، وتجدد اللقاء بينهما في نهائي كييف 2018 وحصد الريال اللقب بعد هزيمته لليفربول بثلاث أهداف لواحد.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر حصولاً على لقب دوري أبطال أوروبا بـ 13 لقب، ويأتي ليفربول في المركز الثالث نتاضفة مع بايرن ميونخ بسجل الأبطال إذ حقّق اللقب 6 مرات.

ويحتل الريال المركز الأول كأكثر فريق وصل لنهائي (التشامبيونز ليغ) بـ 17 مرة، بينما يقع الليفر في المركز الثالث بـ 10 مرات.

وعلى صعيد المدربين، بَاتَ المدرب أنشيلوتي الأكثر وصولاً لنهائي دوري أبطال أوروبا بـ 5 مرات، ويطمح للظفر بلقبه الرابع، إذ سبق وأن حقّق اللقب ثلاث مرات: لقبين مع نادي ميلان الإيطالي 2003 و2007، لقب مع ريال مدريد الإسباني 2014.

ويحمل أنشيلوتي ذكرى سيئة أمام الليفر، حيث خسر لقب دوري أبطال أوروبا من أمامه في موسم 2005/2004 مع فريقه السابق ميلان بركلات الترجيح.

على الطرف المقابل، وصل الألماني يورغن كلوب لنهائي دوري الأبطال 4 مرات، وكان النهائي الأول لكلوب مع نادي بروسيا دورتموند الألماني موسم 2013/2012 وخسر اللقب حينها من أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتكررت خسارة كلوب للنهائي عام 2018 إذ انهزم فريقه ليفربول من ريال مدربد، إلا أن الألماني نجح بتحقّيق اللقب للمرة الأولى في موسم 2019/2018 بعد فوز ليفربول على توتنهام، ويأمل كلوب أن يحقّق لقبه الأوروبي الثاني من خلال مواجهة الريال غداً السبت.