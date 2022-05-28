دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، إن المفاوضات مازالت مستمرة بينه وبين ناديه ليفربول بشأن تجديد عقده، وأضاف أنه بحسب العقد الحالي، مستمر حتى الموسم المقبل.

وعلق صلاح، خلال مقابلة مع شبكة bt sport أذيعت يوم الجمعة، على المواجهة بين نادي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مساء السبت، بقوله إنه يريد بالفعل "الانتقام" بعد المباراة التي كانت في عام 2018 بكييف بين الفريقين وأصيب خلالها واضطر للخروج بعد 30 دقيقة، وأوضح محمد صلاح أن تصريحاته السابقة بشأن الانتقام "كانت بطريقة جيدة وليست سيئة".

وذكر أنه يعتقد ليفربول كان سيفوز لو أنه استمر في اللعب ولم يخرج بسبب الإصابة، وأضاف أن الفريق الإنجليزي كان لديه المزيد من الفرص.

ووصف محمد صلاح ريال مدريد بأنه "فريق المذهل، والأفضل في تاريخ البطولة ويعرف دائمًا كيف يحقق الفوز".

وعن فوز فريق مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي بعدما هزم أستون فيلا 3-2، قال صلاح إن مانشستر سيتي لديهم مديرًا جيدًا (بيب جوارديولا) وتمكنوا من الفوز بالمباراة في ست دقائق أو سبع دقائق.

وذكر صلاح أنه شعر بـ"خيبة أمل بعد المباراة"، وأضاف: "الجميع في غرفة الملابس كانوا يشعرون بالإحباط"، وقال إنه عندما سجل الهدف الأخير في المباراة احتفل بجنون وذهاب للجمهور ولكنه علم أن مانشستر سيتي أحرز 3 أهداف.