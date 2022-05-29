أول تغريدة من كريم بنزيما بعد هزيمة ليفربول وتتويج ريال مدريد

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقّب اللاعب الفرنسي، كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني على تتويج ناديه بلقب أبطال أوروبا بعد إلحاق الهزيمة بنادي ليفربول، مساء السبت.

A new trophy that rewards a hard collective and individual work. 🏆 Thanks to all Madridistas, the trophy is also yours ¡ 𝗛𝗔𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! 🤍 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘮𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦… ⚔️ Al hamdulillah 🤲🏼❤️ #Nueve #HalaMadrid #CHAMP14NS #UCL https://t.co/v9WqLBhcFl

ونشر كريم بنزيمة صورة من عملية التتويج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق: "كأس جديد يكافئ العمل الجماعي والفردي الجاد.. شكرا لكل المدريديين.. الكأس لكم أيضا.. هلا مدريد.."

فخر العرب ... وفخر ايطاليا ... الحمدالله ...Enhorabuena España 🇪🇸 https://t.co/psNzHXEFJL

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية قد أثار تفاعلا واسعا بتغريدة عن "فخر العرب" عقب مباراة الريال وليفربول، ناشرا صورة كل من نجم نادي ريال مدريد، كريم بنزيمة والمدرب كارلو أنشيلوتي، بتعليق قال فيه: "فخر العرب.. وفخر ايطاليا.. الحمدالله".

وأحرز هدف الفوز للنادي الملكي فنيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 59، بعد أن هيمن ليفربول على المباراة لكن دفاعات ريال مدريد وقفت حائط صد أمام محاولات الريدز.

لم تكن الأمور جميلة في معظم أوقات المباراة. يبدو أن أصحاب القمصان البيضاء كانوا متنتشرين باستمرار عبر منطقة الجزاء حيث حاولوا يائسًين صد موجة تلو موجة من هجمات ليفربول.

كانت الفرص قليلة ومتباعدة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه كان بحاجة لكرة واحدة فقط. وبدا فينيسيوس جونيور غير مراقب تمامًا في الزاوية البعيدة بعد مرور ساعة ليعيد عرضية فيديريكو فالفيردي المنخفضة ويضمن فوز ريال مدريد 1-0 والتتويج الأوروبي الرابع عشر.

بينما تجمد رصيد ليفربول في المسابقة القارية عند 6 ألقاب.