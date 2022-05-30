أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بلغ فريق بوستون سيلتيكس نهائي بطولة رابطة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA) بعد تتويجه بطلا للقسم الشرقي إثر فوزه على ميامي هيت في المباراة الفاصلة بنتيجة 100-96 الأحد، ليصل إلى المباراة النهائي للبطولة لأول مرة منذ 12 عاما.

وسيلتقي سيلتيكس ببطل القسم الغربي، غولدن ستايت ووريورز، في النهائي الذي ستقام المباراة الأولى في سلسلته فجر الجمعة، وكان قد وصل الووريورز بقيادة ستيف كاري إلى النهائي للمرة السادسة بآخر 8 مواسم بعد فوز ساحق في السلسلة أمام دالاس مافريكس في نهائي الغرب.

ويتعادل سيلتيكس في الوقت الراهن مع لوس أنجلوس ليكرز بعدد مرات الفوز بالبطولة، بـ17 مرة لكل منهما، ويسعى بوستون لتحقيق اللقب الأول له منذ عام 2008.

وسيتمتع الووريورز بأفضلية الأرض في حال الوصول إلى المباراة الفاصلة وذلك لأن المباراة الأولى في السلسلة ستلعب على أرضهم في سان فرانسيسكو.