هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الإعلامي المصري عمرو أديب انتقادا لاذعا لبعض الجماهير المصرية التي ظهرت في مقاطع فيديو وهي تسيء للاعب ليفربول محمد صلاح بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت.

وقال أديب في برنامجه الذي يقدمه عبر MBC مصر: "آلمني كل الألم أن أجد أبناء من مصر تهتف ضد محمد صلاح"، حسب قوله.

وتابع الإعلامي المصري قائلا: "شتيمة... هتاف.. هو الراجل يعملكو إيه أكتر من كدة عشان تدولو مقامو؟"، حسب تعبيره.

وأضاف أديب قائلا: "أي واحد من الي بيشتم صلاح.. انت بتشجع ريال مدريد... بتشتم صلاح بالتحديد يعني... عشان إيه؟ نكاية في مين؟ ده ابن مصر... ده ابن البلد... ده فخر العرب"، حسب قوله.

وأردف الإعلامي المصري قائلا: "طب معليش... هو جاي تاني؟ إيمتى؟ يعني في محمد صلاح جاي تاني؟ معرفش... هو انت كنت متأكد إن فيه يوم هيجي لعيب مصري في نهائي بطولة أوروبا واقف عالأرض؟"، حسب قوله.

وختم أديب بالقول: "بتهاجموا صلاح؟!!! وبعدين يا جماعة هو الراجل ده مثلا نابوليون بونابارت؟ ده لعيب كورة يكسب ماتش ويخسر ماتش"، حسب تعبيره.

يذكر أن صلاح كان قد توعد بـ"الانتقام" من ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال لكن فريقه خسر النهائي بهدف نظيف ما أشعل موجة من الانتقاد له من قبل عدد من متابعي كرة القدم.