دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار لاعب الأهلي المصري عمرو السولية جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، بسبب تصرفه بعد هزيمة ناديه بهدفين دون رد من الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء الاثنين.

كاميرات المصورين رصدت لحظة قيام لاعب وسط الأهلي برمي ميدالية المركز الثاني لدى مغادرته ملعب المباراة (مركب محمد الخامس)، قبل أن يلتقطها على ما يبدو أحد العاملين في الاستاد، حسبما أظهرت لقطات نشرها موقع "كيفاش تيفي" المغربي، الذي قال إن "مرارة الخسارة" لم تجعل اللاعب يتقبل الهزيمة.

وفي وقت تحدثت تقارير رياضية مصرية عن عقوبات محتملة قد يوقعها النادي الأهلي على لاعبه، علق مستخدمو موقع التواصل على تصرف السولية.

وتباينت ردود الفعل تجاه ما حدث، بين من وجه انتقادات إلى اللاعب، مُعتبرًا ما فعله "عدم احترام" للفريق الفائز بالبطولة ودعاه إلى "تقبل الهزيمة". في حين أبدى آخرون تعاطفهم معه.

ورغم أنه الأكثر تحقيقا لألقاب البطولة القارية، توقف رصيد الأهلي عند 10 ألقاب بعد الهزيمة من الوداد الذي أحرز اللقب 3 مرات.

تقبل الهزيمة مهم عشان تعرف ترجع تكسب تاني، ازعل براحتك بس تقبل الموضوع عشان ياخد وقته ويعدي وقف على رجلك تاني وتكسب تصرف عمرو السولية بـ رمي الميدالية غلط، تصرف عبد المنعم والإشارات لجمهور الوداد بأن الأهلي رقم 1 غلط، تصرف أحمد عبد القادر بعدم السلام على أي حد على المنصة غلط

تصرف غير لائق من كابتن الأهلي "عمرو السولية" بإلقاء الميدالية الفضية على الأرض بعد إنتهاء مراسم التتويج !! https://t.co/yVkbB2uZmD