دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن عزمه استقدام لاعبين سعوديين وعرب إلى صفوف فريقه ألميريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وظهر تركي آل الشيخ في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في التويتر، وهو يحمل لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني ويحتفل بصعود نادي ألميريا إلى مصاف دوري الدرجة الأولى (لا ليغا)، وسط تصفيق من الحاضرين.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "أخيراً جا.. وعدنا في 3 سنين وجبناه في 3 سنين.. الحمد لله"، في إشارة منه إلى تمكّن الإدارة من تحقّيق إنجاز الصعود لدوري الكبار، بعد مرور 3 أعوام على استحواذها على نادي ألميريا.

قلنا في ٣ سنين نصعد وجبناها في ٣ سنين والحمدلله ❤️🇸🇦🦁 https://t.co/MCWc8Y1Pny

وتابع تركي آل الشيخ قائلاً: "سنتعاقد مع لاعبين سعوديين وعرب في الدوري الموسم المقبل.. يلا الله يكتب الخير" حسب قوله.

وعاد نادي ألميريا إلى الدرجة الأولى (لا ليغا) بعد غياب دام 7 أعوام، إذ يعود آخر ظهور للفريق في المسابقة إلى موسم 2015/2014.

وجاء صعود نادي ألميريا بعد تصدره سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 81 نقطة وبالتساوي مع نادي بلد الوليد الّذي رافقه بالصعود.

ويذكر أن تركي آل الشيخ قد استحوذ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.