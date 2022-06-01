بعد حديثه عن صلاح والحكم.. الاتحاد الإنجليزي يغرّم لامبارد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني )ما يقارب 38 ألف دولار( على فرانك لامبارد مدرب نادي إيفرتون، بعد تصريحاته الّتي أدلى بها عن التحكيم وعن النجم المصري محمد صلاح، بعد مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ونشر المتحدث الرسمي بالاتحاد الإنجليزي على حسابه الرسمي في موقع تويتر بياناً تضمن الإعلان عن فرض غرامة مالية على المدرب لامبارد، بسبب مخالفته لقاعدة الاتحاد فيما يتعلق بالتعليقات الإعلامية المثبتة من خلال جلسة اجتماع شخصية.

وكان لامبارد قد اعترض على قرارات حكم مباراة إيفرتون وليفربول في ديربي (ميرسيسايد) في شهر إبريل/ نيسان الفائت، إذ رفض لامبارد قرار الحكم ستيوارت أتويل بعدم احتساب ركلة جزاء للاعبه أنتوني جوردون إثر تدخل من الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول.

وانتقد المدرب فرانك لامبارد الحكم ستيوارت أتويل لعدم احتساب الأخير ركلة الجزاء لإيفرتون، وقال لامبارد لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "كانت ستُحتسب لو كان هذا الخطأ لمصلحة نجم ليفربول محمد صلاح" حسب قوله.

ويذكر أن ديربي (ميرسيسايد) انتهى بفوز ليفربول على إيفرتون بثنائية، في الوقت الّذي كان يطمح فيه الليفر لمواصلة مطاردة منافسه مانشستر سيتي، فيما كان إيفرتون يصارع لتفادي الهبوط ونجح بذلك في الجولة الـ 37 قبل الأخيرة، إذ ضمن بقائه بين الكبار باحتلاله المركز السادس عشر.

ويجدر الإشارة إلى أن فرانك لامبارد قد تولى تدريب إيفرتون في شهر يناير/ كانون الثاني، وكان النادي يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 4 نقاط.