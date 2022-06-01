نيوكاسل يهنئ المثليين: لن نتسامح مع "الكراهية والتمييز" ضدهم

رياضة
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نيوكاسل يهنئ المثليين: لن نتسامح مع "الكراهية والتمييز" ضدهم
Credit: LINDSEY PARNABY / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك سعوديا، المثليين بـ"Pride Month"، الأربعاء، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي تمييز بحقهم.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نيوكاسل يونايتد فخور بدعم شهر الفخر 2022 مع الأمنيات شهر فخر سعيد للجميع في مجتمع المثليين ولكل من يحتفلون به".

وأردف نيوكاسل قائلا في تغريدة أخرى: "إذا رصدتم أي سلوك تمييزي في أي مباراة لنيوكاسل على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، أرسلوا رسالة نصية بكلمة "مساعدة" بالإضافة إلى تفاصيلكم إلى 60070"، حسب قوله.

وختم النادي بالقول: "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز... نقف متحدين"، حسب تعبير النادي.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استحوذ على النادي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ونجح بإنقاذ النادي من الهبوط بل وقاده لتحقيق إنجازات مميزة في القسم الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب الإنجليزي إيدي هاو.

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