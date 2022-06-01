دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رحيل متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق، إذ ينتهي عقد اللاعب مع نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.

ونشر مانشستر يونايتد بياناً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: "يمكن للنادي أن يعلن أن بول بوجبا سيغادر مانشستر يونايتد في نهاية يونيو، عند انتهاء عقده".

وتابع اليونايتد في بيانه: "يتمتع اللاعب الفرنسي بعلاقة طويلة مع يونايتد، حيث انضمّ إلى أكاديمية النادي قادماً من لوهافر في سن 16 عاماً فقط، نتمنى له كلّ التوفيق في الخطوات التالية واستكمال رحلته الرائعة".

وفي وقت سابق، رحل بول بوجبا عن اليونايتد وتوجّه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2012، ثمّ عاد إلى الشياطين الحمر (مانشستر يونايتد) عام 2016 بصفقة مالية كبيرة وصلت إلى 105 مليون يورو.

ولعب بوجبا مع مانشستر يونايتد 233 مباراة خلال آخر 6 أعوام، سجّل من خلالها 39 هدفاً وصنع 51 هدفاً.

وتعود آخر مباراة لبوجبا مع اليونايتد إلى يوم 19 إبريل/ نيسان الماضي، وحينها خسر مانشستر من ليفربول بنتيجة كبيرة برباعية نظيفة.

وحقّق الفرنسي بوجبا لقبين ففط مع اليونايتد، في موسم 2017/2016: الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وذكرت وسائل إعلامية مختلفة عن إمكانية عودة بول بوجبا مجدداً إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد الإعلان عن رحيله بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد.

Once a Red, always a Red 🔴 Thank you for your service, @PaulPogba 👏 #MUFC

وفي إسبانيا، ودّع الويلزي جاريث بيل صفوف نادي ريال مدريد الإسباني برسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في رسالة بيل: "أنا أكتب هذه الرسالة من أجل شكر جميع زملائي واللاعبين والمدربين الّذين عاصرتهم في النادي والجماهير الّتي شجعتني".

وتابع الويلزي في رسالته: "حقّقتُ حلمي منذ 9 سنوات بارتداء قميص ريال مدريد واللعب على ملعب سانتياغو برنابيو، والفوز بالألقاب وأبرزها ألقاب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف بيل: "يمكنني الآن أن أنظر للوراء وأتأمل وأقول بصدق إن هذا الحلم أصبح حقيقة وأكثر من ذلك، وأن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي وأن نحقّق ما حققناه عندما كنتُ لاعبًا في ريال مدريد، كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبداً".

وأكمل الويلزي جاريث بيل في رسالته: "أريد أيضاً أن أشكر رئيس النادي فلورينتينو بيريز، الّذي أعطاني الفرصة من أجل تحقّيق حلمي باللعب لريال مدريد وجميع أعضاء مجلس الإدارة".

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid https://t.co/T7FL2LNRrD

وقضى بيل 9 سنوات مع نادي ريال مدريد، وشارك في 256 مباراة سجّل خلالها 106 هدف وصنع 67 هدفاً، وحصد 18 لقباً وأبرز ألقابه تحقّيق (التشامبيونز ليج) خمس مرات.

ويذكر أن بيل تعرّض لانتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة من قبل جماهير المرنجي (ريال مدريد)، وغاب عن عدّة مباريات هامّة في الموسم الفائت.