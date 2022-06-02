تغريدة تكشف طريقة عمل تركي آل الشيخ في رئاسة ألميريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية إلى الطريقة الصحيحة في بناء فريق كرة قدم، الكامة بالطموح للفوز ورفض الهزيمة.

وغرد تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "‏عندما أقوم ببناء فريق فإني أبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز وإذا لم أعثر على أي منهم فإنّني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة"، حسب تعبيره.

عندما أقوم ببناء فريق فإني أبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز وإذا لم أعثر على أي منهم فإنّني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة...🤷🏻‍♂️

ونجح آل الشيخ في قيادة نادي ألميريا إلى الصعود للدرجة الأولى الإسبانية (لا ليغا)، بعد غياب الفريق عن دوري الأضواء لـ 7 أعوام.

وسبق وأن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن عزمه استقدام لاعبين سعوديين وعرب إلى نادي ألميريا، لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتأتي تغريدة تركي آل الشيخ في إشارة إلى طريقة عمله في رئاسة نادي ألميريا، وعن تفضّيله التعاقد مع اللاعبين الّذين يطمحون للفوز دائماً ويرفضون الهزيمة.

ويذكر أن تركي آل الشيخ قد استحوذ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019، واحتاج لأكثر من ألف يوم لبلوغ هدفه بصعود الفريق إلى (لا ليغا).