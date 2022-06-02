استقبال محمد صلاح في مصر يُثير الجدل.. ومقارنة بينه وبين سون

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طريقة استقبال نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في بلاده، عقب وصوله إلى مطار القاهرة وقبل التحاقه بمعسكر الفراعنة.

ووصل صلاح إلى مصر أمس الأربعاء دون وجود أيّ استقبال رسمي وجماهيري، لدعم اللاعب وتشجيعه بعد الإنجازات الّتي حقّقها مع ناديه ليفربول في الآونة الأخيرة.

وقارن البعض بين استقبال صلاح في القاهرة واستقبال نجم نادي توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين في العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، حيث تجمع عدد كبير من الكوريين لاستقبال سون في المطار وتمّ تكريمه بشكل رسمي، قبل انضمامه لصفوف الشمشون الكوري.

على الطرف المقابل، لم يكن هنالك أيّ استقبال رسمي لصلاح في المطار من المسؤولين في كرة القدم المصرية، ولم يحضر أحد من الجماهير.

وتقاسم اللاعبان صلاح وسون جائزة الحذاء الذهبي في مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2021، بعد التساوي برصيد الأهداف بـ 23 هدفاً لكلّ منهما.

وغرد المحلل المصري خالد بيومي على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "‏من ازمة السنغال ثم الاهلي الي تكريم قائد المنتخب الذي يكاد يكون في حاجة الي الدعم في الوقت الحالي. في كل المناسبات تظهر علامات استفهام حول قدرة وخبرات على ادارة مؤسسة بحجم واسم الفراعنة. استقبال صلاح وسون الفارق مضحك"، وأرفق بيومي تغريدته بصور تظهر الفارق بين استقبال صلاح في القاهرة واستقبال سون في سيول.

من ازمة السنغال ثم الاهلي الي تكريم قائد المنتخب @mosalah الذي يكاد يكون في حاجة الي الدعم في الوقت الحالي. في كل المناسبات تظهر علامات استفهام حول قدرة وخبرات @EFA على ادارة مؤسسة بحجم واسم الفراعنة. استقبال صلاح وسون الفارق مضحك https://t.co/yFuO4zYhxg

وأشار الإعلامي المصري مدحت شلبي إلى ذلك، إذ تحدّث في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة " OnTime Sports": "محمد صلاح نجم النجوم والعالم كلّها تتمنى مشاهدته..لما يظهر مع فريقه تبقى الناس متجمعة حوله عشان يتصوروا معاه ويمضي لهم على تيشيرت.. دا استقباله في المطار... مش معقول..غريب في بيتي"، حسب قوله.

"مش معقول.. غريب في بيتي"💣💣.. تعليق قوي من مدحت شلبي على وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة #مساء_ONTime https://t.co/mKKyiMV7mV

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفارق بين استقبال صلاح واستقبال سون بـ: "الفارق المضحك".

تخيلوا دى لحظة وصول ثم خروج محمد #صلاح (صاحب الاقام القياسية فى الدورى الانجليزى) من مطار القاهرة الدولي، للإنضمام الي معسكر منتخب مصر الوطنى https://t.co/iBWhZh0RQR

ويذكر أن صلاح التحق بمعسكر منتخب مصر، تحضيراً لمباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.