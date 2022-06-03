محمد بركات يدافع عن محمد صلاح: يجب أن نحمله "فوق رؤوسنا"

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة دعم محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، والوقوف بجانبه في الفترة الحالية.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الريمونتادا" الّذي يُبث على قناة المحور: "تغريد صلاح بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا تؤكد أن فكره احترافي، داخل الملعب وخارج الملعب، ونضج بشكل كبير، فهو يفكر في الموسم الجديد ويريد الأفضل لنفسه ولفريقه"، حسب قوله.

وتابع بركات حديثه قائلاً: "صلاح كان له دور كبير مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وصلاح لا يعمل حساب لأحد قبل تصريحاته، الرسائل الّتي يريد إيصالها للجمهور يتحدّث عنها بشكل صريح"، حسب تعبيره.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "هناك إجماع من الجميع على دور محمد صلاح، ولازم نشيله على رأسنا، ويكون في دعم له فهو يستحق ذلك، خاصة أن ما فعله لم يحقّقه أيّ لاعب مصري على مدار التاريخ" حسب قوله.

وهاجم محمد بركات منتقدي محمد صلاح، إذ تمّ تداول لقطات مصورة تظهر تشجيع بعض الجماهير المصرية لنادي ريال مدريد، وفي الوقت ذاته تنتقد مهاجم ليفربول صلاح، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

وتحدّث بركات قائلا: "الكلّ يعلم إنّني مشجع لريال مدريد، ولكنّي لن أقلل من صلاح لا يصح ذلك، وأيّ شخص انتقد صلاح يجب أن يعاتب نفسه، وينظر لنفسه في المرايا، الإنجليز رفعوا علم مصر من أجل صلاح"، حسب تعبيره.

وواصل بركات في حديثه: "أفرح لريال مدريد لكن لمّا تشوف محمد صلاح تفتخر، وتقول: ده فخر العرب ده اللي مكبرني"، حسب قوله.

وأكمل محمد بركات: "صلاح فخر للعرب مثلما كان فخرا لمصر، وبالتالي لا بدّ من دعمه"، حسب تعبيره.

ويجدر الإشارة إلى أن صلاح قد تلقى انتقادات لاذعة عقب خسارته نهائي (التشامبيونز ليج)، وبعد أن أثار جدلاً بتصريحاته الّتي عبّر فيها عن رغبته بالانتقام من ريال مدريد، إلّا أنّه أخفق بذلك.