دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى رئيس نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عزمه التعاقد مع لاعبين ينشطون في الدوريين السعودي أو المصري، مشيرا إلى أنه طوى صفحة الكرة السعودية والمصرية إلى الأبد.

وقال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات الميريا في الصيف"، حسب قوله.

وأردف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قائلا: "صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد…لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس".

وأردف آل الشيخ قائلا: " الميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية…تحياتي"، حسب تعبيره.

وكان قد تعهد رئيس نادي ألميريا باستقطاب عدد من اللاعبين العرب لخوض تجربة الاحتراف مع نادي ألميريا، بعد وصول الفريق إلى دوري الدرجة الإسباني هذا الموسم.