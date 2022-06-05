منتخب ويلز يفوز على أوكرانيا.. وينتزع أول تأهل لكأس العالم منذ 64 عاما

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- فاز منتخب ويلز لكرة القدم على أوكرانيا 1-0، الأحد، ليؤمن مكانًا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

اعتقدت أوكرانيا أنها بدأت المباراة بطريقة مثالية، حيث سدد أوليكسندر زينتشينكو ركلة حرة بسرعة بعد 3 دقائق صوب الشباك، لكن الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز ألغى الهدف.

استمرت أوكرانيا في الهيمنة على الكرة في بداية المباراة لكنها لم تستطع الاستفادة من ذلك، حيث قام حارس المرمى الويلزي واين هينيسي بتصديات ممتازة. في الدقيقة 34، اصطدمت الركلة الحرة لغاريث بيل برأس أندري يارمولينكو لتدخل المرمى ليمنح فريق روب بيغ التقدم.

حظي الفريقان بفرص جيدة في الشوط الثاني، حيث غاب آرون رامسي عن ويلز ورومان ياريمشوك عن الضيوف. في النهاية، كان هدف واحد كافياً لويلز ليحسم مكانه في البطولة المقبلة.

كما كان الحال في فوز أوكرانيا في نصف النهائي على اسكتلندا يوم الأربعاء الماضي، كانت الاستعدادات للمباراة مؤثرة للغاية. غنى اللاعبون والمشجعون مرة أخرى النشيد الوطني بكل فخر في انسجام تام حيث سيطرت الأعلام الصفراء والزرقاء على ملعب كارديف سيتي في ويلز.

وزع الاتحاد الويلزي 100 تذكرة للاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في المنطقة قبل المباراة كبادرة تضامن. كشف أولكسندر بيتراكوف مدرب أوكرانيا يوم السبت أن الفريق تلقى علما من بلده الأصلي كان قد علقه في غرفة تبديل الملابس.

كان من المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم في مارس/ أذار، لكنها تأجلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تأهل ويلز للمباراة بفوزها على النمسا 2-1 في 24 مارس/ آذار.

ستنضم ويلز إلى إنجلترا والولايات المتحدة وإيران في المجموعة الثانية.

هذه هي المرة الثانية فقط التي تتأهل فيها أمة من الجزر البريطانية لكأس العالم، والأولى منذ عام 1958.

تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.