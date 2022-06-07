دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نظيره رئيس الأهلي، محمود الخطيب، للصلح، وطالبه بفتح صفحة جديدة بينهما، بعد الخلافات الأخيرة بين الطرفين والّتي وصلت إلى القضاء.

وقال مرتضى منصور لصحيفة اليوم السابع المصرية: "لم أقصد إهانة محمود الخطيب، وأحترم عائلته، وهو قد حضر حفل زفاف أولادي أمير وأحمد"، حسب قوله.

وتابع رئيس نادي الزمالك حديثه قائلاً: "أتمنى إنهاء الخلافات، محمود الخطيب هو أفضل لاعب كرة في تاريخ مصر، ويجب أن تزول الخلافات بيننا من أجل مصلحة الكرة المصرية"، حسب تعبيره.

وأكمل مرتضى منصور: "من ناحيتي ليس هناك أيّ شيء، وأتمنى أن تنتهي كلّ الخلافات بيننا من أجل المصلحة العامة"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بسجن المستشار مرتضى منصور لمدة عام وتغريمه بمبلغ 10 آلاف جنيه مصري، بعد رفع الخطيب دعوة قضائية على مرتضى منصور بتهمة القذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أن مرتضى منصور قدّم استئنافاً وقررت المحكمة الاقتصادية مؤخراً تحديد جلسة يوم 6 يوليو/ تموز للحكم في استئناف رئيس نادي الزمالك.

وفي سياق متصل، ظهر مرتضى منصور في فيديو مصور تمّ بثه على حسابه الرسمي في الفيسبوك، وأكد من خلاله على رفضه لخوض ناديه الزمالك أيّ مباراة ضمن الدوري المصري، قبل أن يلعب نادي الأهلي جميع مواجهاته المؤجلة في المسابقة، بهدف تحقّيق العدالة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "الأهلي سبق وأن طلب خوض الزمالك جميع مبارياته المؤجلة في الدوري، وتمّ تنفيذ طلبه، لذا لن يخوض الزمالك أيّ مباراة حتّى يخوض الأهلي مؤجلاته"، حسب تعبيره.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري.

ويذكر أن نادي الزمالك يتصدر سلم الترتيب برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة، ويحتل نادي الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة.