دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره الأسترالي مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي الّذي يسبق الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2022.

ويتأهل الفائز إلى مباراة فاصلة مع منتخب بيرو يوم 13 يونيو/ حزيران في الدوحة.

ويصعد المنتصر من مباراة بيرو والإمارات أو أستراليا إلى مونديال قطر، من خلال المجموعة الرابعة الّتي تضمّ: فرنسا، الدنمارك، تونس.

وتأهل منتخبا الإمارات وأستراليا إلى المحلق الآسيوي بعد احتلالهما للمركز الثالث في مجموعتيهما، ضمن الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، ووقع الأبيض الإماراتي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما وقع الكنغر الأسترالي في المركز ذاته على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

وستكون مواجهة الليلة هي المواجهة الرسمية الخامسة بين المنتخبين، إذ سبق وأن التقيا في أربع مناسبات وحقّقت أستراليا الفوز ثلاث مرات، مقابل فوز الإمارات مرة واحدة.

وتعود آخر مواجهة بينهما إلى عام 2019 في الدور ربع النهائي بنهائيات كأس آسيا في أبو ظبي، وحينها تفوّق الأبيض الإماراتي بهدف نظيف.

وبالنظر إلى نتائج المنتخبين في آخر عشر مباريات لكلّ واحد منهما، فازت الإمارات في ثلاث مباريات على كلّ من: سوريا، لبنان، كوريا الجنوبية، وتعادلت أيضاً في ثلاث مباريات أمام: سوريا، العراق، غامبيا، وخسرت في أربع مباريات من أمام: العراق، إيران مرتين، كوريا الجنوبية.

على الطرف المقابل، فازت أستراليا في أربع مباريات على منتخبات: فيتنام مرتين، عُمان، الأردن، وتعادلت في ثلاث مباريات أمام: السعودية، عُمان، الصين، وخسرت في ثلاث مباريات من أمام: اليابان مرتين، السعودية.

وتبحث الإمارات عن التأهل الثاني إلى كأس العالم بعد غياب دام 32 عاماً، إذ يعود التأهل الأولى إلى عام 1990، بينما تبحث أستراليا عن التأهل الخامس للمونديال.

ويجدر الإشارة إلى أن أستراليا قد تجاوزت سوريا والهندوراس، في الملحقين الآسيوي والعالمي، وضمنت الوصول لكأس العالم الماضي في روسيا عام 2018.