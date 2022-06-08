أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد لاعب الغولف الأمريكي الفائز بست بطولات كبرى في تاريخه، فيل ميكلسون، مرارا أنه لا يتغاضى عن خروقات حقوق الإنسان أبدا في الوقت الذي اعتذر فيه مجددا عن "جرح" المشاعر الذي سببته تصريحاته المثيرة للجدل حول الحكومة السعودية.

وقال ميكلسون في تصريحات أدلى بها بمؤتمر صحفي خاص ببطولة "LIV Golf" التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "لا أتغاضى عن خروقات حقوق الإنسان أبدا"، حسب قوله.

وأضاف لاعب الغولف الأمريكي قائلا: "أدرك ما حدث لجمال خاشقجي وأعتقد أن الأمر مريع"، حسب قوله.

وأكد لاعب الغولف الأمريكي البالغ من العمر 51 عاما أنه يعتقد أن بطولة "LIV Golf" ستعود بالخير الوفير على اللعبة، وأضاف: "لقد رأيت أيضا الخير الذي جلبته رياضة الغولف على مدار التاريخ وأعتقد أن LIV Golf ستقدم الكثير من الخير للعبة كذلك"، حسب تعبيره.

وليس لدى ميكسلون نية للانسحاب من جولة "PGA" وقد أكد أنه حصل على حق المشاركة نظرا لحيازته "عضوية مدى الحياة التي حصل عليها وعمل على الحصول عليها بجد"، حسب قوله.

وأكد لاعب الغولف الأمريكي أنه سيلعب في بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع المقبل وأعرب عن آماله بأن يشارك في منافسات "Ryder Cup" المستقبلية.

وكان قد أطلق ميكلسون تصريحات انتقد فيها سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وحمل المملكة مسؤولية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وذلك في مقابلة صحفية أجراها عام 2021.

وكان قد أعلن لاعب الغولف الأمريكي انه سيبتعد لبضع الوقت عن اللعبة بعد الانتقادات التي تعرض لها نتيجة تصريحاته تلك وقد خسر عددا من الرعاة نتيجة ذلك أيضا.