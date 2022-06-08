دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر منتخب الإمارات من منتخب أستراليا بهدفين لواحد أمس الثلاثاء، في مباراة الملحق الآسيوي الّذي يسبق الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2022.

وتشابهت ردود الفعل مع خسارة الأبيض الإماراتي وبعد نهاية حلمه بالوصول لمونديال قطر، إذ اتفقت الشخصيات الرياضية على أن الإمارات قد قدّمت مجهوداً كبيراً وكانت هزيمتها من الكنغر الأسترالي غير مُستحقة.

وغرد المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي على حسابه الرسمي في التويتر: "‏كما أن الفوز لايعني أنك تسير في الطريق الصحيح فإن الخسارة أيضا لاتعني أنك تسير في الطريق الخاطئ، علينا الاستمرار في عملية البناء على كافة المستويات للوصول لحقيقة كرتنا تستحق الافضل"، حسب تعبيره.

كما أن الفوز لايعني أنك تسير في الطريق الصحيح فإن الخسارة أيضا لاتعني أنك تسير في الطريق الخاطئ ، علينا الاستمرار في عملية البناء على كافة المستويات للوصول لحقيقة كرتنا تستحق الافضل .

وقال أحمد شوبير نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق عن خسارة الإمارات من أستراليا، من خلال تغريدة: "‏هاردلك لأشقائنا في الإمارات.. الأبيض الإماراتي قدم مباراة كبيرة أمام منتخب قوي ولكن التوفيق لم يحالفه في اللحظات الأخيرة" حسب قوله.

هاردلك لأشقائنا في الإمارات.. الأبيض الإماراتي قدم مباراة كبيرة أمام منتخب قوي ولكن التوفيق لم يحالفه في اللحظات الأخيرة

وأشاد رئيس اتحاد الكرة الإماراتي راشد بن حميد بأداء لاعبي الإمارات وشكر المساندين للفريق، إذ غرد في التويتر: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، قدم أبطال الأبيض أداءً طيب، واجتهد الجهاز الإداري والفني لتحقيق الأفضل، نشكر كل من ساند المنتخب، وأملنا بأن القادم أفضل بإذن الله".

الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، قدم أبطال الأبيض أداءً طيب، واجتهد الجهاز الإداري والفني لتحقيق الأفضل، نشكر كل من ساند المنتخب، وأملنا بأن القادم أفضل بإذن الله. #منتخب_الإمارات 🇦🇪

وتحدّث الإعلامي الفلسطيني إبراهيم خضرة عن مرارة هزيمة الإمارات، إذ غرد: "‏خسارة موجعة للأبيض الإماراتي في مباراة لم يكن فيها فارق الأفضلية للأستراليين كبيراً و واضحاً !! حارب عبدالله موهبة مميزة ومفتاح قوة لم يستثمر كما يجب في هذه الأمسية .. هاردلك الإمارات التي تودع التصفيات في الوقت الذي ضربت فيه أستراليا موعداً مع البيرو لبطاقة التأهل الى قطر2022"، حسب تعبيره.

خسارة موجعة للأبيض الإماراتي في مباراة لم يكن فيها فارق الأفضلية للأستراليين كبيراً و واضحاً !! حارب عبدالله موهبة مميزة ومفتاح قوة لم يستثمر كما يجب في هذه الأمسية .. هاردلك #الإمارات التي تودع التصفيات في الوقت الذي ضربت فيه #استراليا موعداً مع البيرو لبطاقة التأهل الى #قطر2022 https://t.co/mixvDzQmhO

وعبّر مجدي عبد الغني النجم السابق لمنتخب مصر ونادي الأهلي عن رأيه بمستوى الأبيض الإماراتي، وغرد في التويتر: "‏هاردلك منتخب الإمارات الشقيق.. المنتخب قدم مبارة جيدة جداً وكان ممكن تكون النتيجة أفضل ولكن مفيش نصيب!" على حد قوله.

هاردلك منتخب الإمارات الشقيق.. المنتخب قدم مبارة جيدة جداً وكان ممكن تكون النتيجة أفضل ولكن مفيش نصيب!

وأشار المعلق الرياضي عامر عبد الله إلى أن منتخب الإمارات كان يستحق الأفضل، وغرد على حسابه الرسمي في التويتر: "‏الحمدلله على كل حال ..هاردلك لكل اماراتي .. هاردلك لكل لاعب قاتل وكان رجلاً قوياً في الملعب .. هاردلك لكل اماراتي راح وتعنى من اجل منتخب الامارات .. هاردلك لنا جميعاً والله اليوم بالذات نستحق الافضل ..اول مرة نقول شكراً ونحن خسرانين لاننا حسينا بالروح والاداء والرغبة"، حسب تعبيره.

الحمدلله على كل حال .. هاردلك لكل اماراتي .. هاردلك لكل لاعب قاتل وكان رجلاً قوياً في الملعب .. هاردلك لكل اماراتي راح وتعنى من اجل منتخب الامارات .. هاردلك لنا جميعاً والله اليوم بالذات نستحق الافضل ..اول مرة نقول شكراً ونحن خسرانين لاننا حسينا بالروح والاداء والرغبة

وبيّن الإعلامي السعودي تركي الحربي أن الأبيض الإماراتي كان الأفضل في المباراة، إذ قال من خلال تغريدة: "للأسف الأفضل لا ينال ما يستحق دائماً رغم التفوق الفني في كثير من اوقات المباراة الأبيض الإماراتي يفشل في تجاوز المنتخب الاسترالي في الملحق الأسيوي !! هاردلك لأهلنا في الإمارات"، حسب قوله.

#الامارات_استراليا @UAEFNT للأسف ... الأفضل لاينال مايستحق دائماً رغم التفوق الفني في كثير من اوقات المباراة الأبيض الإماراتي يفشل في تجاوز المنتخب الاسترالي في الملحق الأسيوي !! هاردلك لأهلنا في الإمارات💛 https://t.co/iz3S4r9SPv

ويجدر الإشارة إلى أن منتخب الإمارات وصل مرة وحيدة لبطولة كأس العالم عام 1990، أيّ قبل 32 عاماً.