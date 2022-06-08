الفرنسي تشواميني.. ما أرقام صفقة ريال مدريد المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي ريال مدريد الإسباني لصفقة الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط نادي موناكو، وعلى أن يتمّ إعلان انضمامه لصفوف الريال في أقرب وقت.

وارتبط اسم تشواميني بالانتقال إلى الميرينغي (ريال مدريد) في الآونة الأخيرة، ليكون عوضاً عن مواطنه كيليان مبابي الّذي أراد التجديد مع نادي باريس سان جيرمان ورفض عرض الريال.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة ستكلف ريال مدريد 100 مليون يورو، بعد دخول سان جيرمان على خط المفاوضات للتعاقد مع تشواميني، وبسبب الضرائب المالية الّتي سيتحمل الريال الجزء الأكبر منها.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات عن تفاصيل انضمام تشواميني إلى ريال مدريد، إذ غرد على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "المفاوضات مع تشواميني وصلت للمرحلة الأخيرة بين ريال مدريد وموناكو".

وتابع فابريزيو رومانو في تغريدته: "الاتفاق تمّ بشكل كامل بعد الاجتماع، وستكون الصفقة بقيمة 80 مليون يورو إلى جانب الإضافات، لتصل الصفقة إلى 100 مليون يورو".

وأكمل الصحفي الإيطالي قائلا: "تشواميني كان يريد الانتقال لريال مدريد فقط، وتمّ الاتفاق على أن يكون عقده حتّى عام 2027".

Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it’s now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ⚪️🤝 #RealMadrid Tchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. https://t.co/rCBPeEWY3r

وستكون صفقة أوريليان تشواميني إلى الريال هي الثانية الّتي يبرمها النادي الإسباني خلال أيام، إذ أعلن سابقاً عن ضمّ المدافع الألماني أنطونيو روديجر قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويعتبر تشواميني البالغ من العمر 22 عاماً عنصراً فعّالاً مع منتخب بلاده فرنسا ومع ناديه موناكو، وقد لعب 35 مباراة مع ناديه في الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم، وتمكّن من تسجيل ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وشارك تشواميني مع موناكو في بطولة كأس فرنسا بأربع مباريات وسجّل من خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر، بينما ظهر في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بأربع مباريات وأحرز هدفاً واحداً.

وعلى الصعيد الدولي، حجز تشواميني مركزاً أساسياً في تشكيلة منتخب فرنسا، إذ لعب سبع مباريات مع الديوك (فرنسا) في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، وفي دوري الأمم الأوروبية.