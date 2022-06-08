تركي آل الشيخ يزكي لاعبا سابقا للأندية التي تبحث عن مدرب

بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—زكى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، التونسي مهدي النفطي كمدرب للأندية التي تبحث عن مدرب مشيدا به وبإنجازاته.

الفريق الذي يبحث عن مدرب ... هذا المدرب العربي امكانياته كبيره ... تابعته ولعبت ضده وانصح فيه لمن يبحث عن مدرب عربي 👍🙏🏻❤️ https://t.co/PvXA5leNPL

جاء ذلك في تغريدة لتركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الفريق الذي يبحث عن مدرب... هذا المدرب العربي امكانياته كبيره... تابعته ولعبت ضده وانصح فيه لمن يبحث عن مدرب عربي".

واستشهد تركي آل الشيخ بسيرة مقتضبة عن النفطي جاء فيها:

- تاريخ ميلاده: 28 نوفمبر 1978 (43 عاما)

- الجنسية: تونسي

- التشكيلة التي يفضل اللعب فيها: 4-2-3-1