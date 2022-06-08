تركي آل الشيخ يزكي لاعبا سابقا للأندية التي تبحث عن مدرب

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—زكى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، التونسي مهدي النفطي كمدرب للأندية التي تبحث عن مدرب مشيدا به وبإنجازاته.

جاء ذلك في تغريدة لتركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الفريق الذي يبحث عن مدرب... هذا المدرب العربي امكانياته كبيره... تابعته ولعبت ضده وانصح فيه لمن يبحث عن مدرب عربي".

واستشهد تركي آل الشيخ بسيرة مقتضبة عن النفطي جاء فيها:

- تاريخ ميلاده: 28 نوفمبر 1978 (43 عاما)

- الجنسية: تونسي

- التشكيلة التي يفضل اللعب فيها: 4-2-3-1

قد يهمك أيضاً

تركي آل الشيخ يثير تفاعلا بتغريدة "فخر العرب" بعد خسارة ليفربول أمام ريال مدريد

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.