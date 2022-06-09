هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

مايكل أوين لـCNN: محمد صلاح ليس الأفضل في تاريخ ليفربول بعد

هل محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

ما الذي أنقذ حياة إريكسن.. وهل يُلام محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تُوج اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2022 والتي تقدمها رابطة المحترفين الإنجليزية، الخميس.

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي تهنئة لصلاح على فوزه بالجائزة، بتغريدة تضمنت صورته وهو يحمل الجائزة وعلقت عليها بالقول: "للمرة الثانية تذهب جائزة لاعب العام من رابطة المحترفين الإنجليزية لمحمد صلاح".

A second @PFA Player of the Year award for @MoSalah 🏆😁 https://t.co/4kYPVxUKRV

وتصدر اللاعب المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا متساويا مع اللاعب الكوري الجنوبي لنادي توتنهام، هيونغ مين سون.

وكان صلاح أيضا أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر صناعته 13 هدفا على مدار الموسم.

وخسر اللاعب المصري المنافسة على جائزة "EA Sports" للاعب الموسم والتي فاز بها اللاعب البلجيكي لنادي مانشستر سيتي كيفن دي بروين، في حين فاز بتصويت الجماهير والكتاب ليحصد جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم.

وحقق صلاح لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم لكنه فشل في الأمتار الأخيرة بتحقيق لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وكان من المنتظر أن ينافس اللاعب المصري على جائزة الكرة الذهبية هذا العام لكن عدم تتويجه بالأبطال والدوري جعله بعيدا نوعا ما عن الترشيحات.

يذكر أن صلاح لم يلعب مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في الصتفايت المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي خسرتها مصر بنتيجة 2-0 في مواجهة وصفها الإعلام بـ"الفضيحة".