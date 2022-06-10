دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هُزم المنتخب المصري لكرة القدم (2-صفر) أمام نظيره الإثيوبي في المباراة التي أقيمت بمالاوي، يوم الخميس، خلال الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا، وتذيل منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 3 نقاط.

وأثار أداء منتخب مصر خلال المباراة الاستياء والغضب وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغات تطالب بإقالة مدرب المنتخب الجديد إيهاب جلال واتحاد الكرة.

وقال جلال، في تصريحات عقب المباراة، إن المنتخب المصري قدم "مباراة سيئة للغاية"، ولفت إلى أنه فوجئ بأداء المنتخب وكذلك أرضية الملعب وأضاف أن الأمطار ساعدت منتخب إثيوبيا بعض الشيء.

يذكر أن إيهاب جلال تولى قيادة منتخب الفراعنة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، واستطاع المنتخب المصري أن يفوز في أول مباراة يقودها جلال على غينيا 1- صفر، الأحد الماضي، خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا.