مستشار زين الدين زيدان يعلق على أنباء قدومه إلى باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى مستشار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ألان ميغلاسيو ، أن يكون باريس سان جيرمان قد تواصل معه أو مع زيدان لتولي تدريب الفريق الباريسي، مشيرا إلى أنه ليس متأكدا مما إذا كان أمير قطر مهتما بقدوم "زيزو" إلى ملعب "حديقة الأمراء".

وقال ميغلاسيو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الجمعة: "الإشاعات التي يتم تداولها لا أساس لها من الصحة"، حسب قوله.

وأضاف مستشار زيدان لـ30 عاما تقريبا قائلا: "حتى اليوم، أنا المخول الوحيد بتمثيل وتقديم النصيحة لزين الدين زيدان، ولم يتواصل مع زيدان أو معي أحد من باريس سان جيرمان"، وفقا ما نقلته الصحيفة الفرنسية.

وأردف ميغلاسيو قائلا: "لا أعتقد أن سمو أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يلجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام لإنهاء أعماله أو اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبل باريس سان جيرمان"، على حد تعبيره.

وتابع مستشار زيدان قائلا: "لست متأكدا حتى من أن أمير قطر مهتم بالتعاقد مع زيدان".

وانتشرت أنباء عدة على مدار اليومين الماضيين حول قرب الفريق الباريسي من التعاقد مع زيدان خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، الذي من المتوقع أن يغادر الفريق الصيف الحالي.