دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نجم المنتخب السوري ونادي الوحدة الإماراتي عمر خربين، رغبته في العودة إلى صفوف نادي الهلال السعودي، مُعبّراً عن سعادته وفخره بتمثيل الفريق خلال السنوات الماضية.

وظهر عمر خربين رفقة صديقه في لقطات مُصورة تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجاب خربين على سؤال صديقه إن كان يُريد العودة للزعيم الهلالي، بقوله: "أكيد.. لي الشرف بذلك.. ودون أيّ مقابل.. هذا النادي غالٍ على قلبي، وأتمنى له كلّ التوفيق"، حسب قوله.

وردّ عمر خربين على سؤال صديقه عن إمكانية اللعب لنادي النصر السعودي الغريم التقليدي للهلال، إذ قال: "نادي النصر نادي كبير.. صعب ذلك، مستحيل أن ألعب له.. وهو ليس بحاجة لي لديه لاعبين نجوم وكبار"، حسب تعبيره.

واختتم خربين: "اتجاهي على نادي الهلال فقط"، على حد قوله.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عمر خربين في طريقه للرحيل عن نادي الوحدة الإماراتي دون الإعلان عن وجهته المقبلة، إلّا أن بعض الوسائل الإعلامية السعودية ذكرت أنه بَاتَ قريبًا من العودة إلى صفوف بطل آسيا نادي الهلال.

سبق أن لعب خربين مع نادي الهلال لعدّة مواسم، وحقّق معه عددًا من الألقاب الجماعية والفردية، أبرزها حصده لجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2017.

ويربط خربين والأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال حالياً علاقة مميزة، حيث اجتمعا من قبل مع الزعيم الهلالي ونجحا سويًا في قيادة الفريق إلى منصات التتويج.

ولعب خربين 25 مباراة مع نادي الوحدة في بطولة الدوري الإماراتي، سجّل خلالها 15 هدفًا وصنع 8 أهداف.