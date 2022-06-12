دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطرت حالة من الغضب العارم على الشارع الرياضي المصري تجاه اتحاد كرة القدم، برئاسة جمال علام ومنتخب مصر بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، بعد أداء مخيب للآمال للمنتخب، وإخفاق الاتحاد في التعامل مع عدد من الملفات.

تعتقد بعض الشخصيات الرياضية أن الاتحاد المصري هو المسؤول الأول عن ما يحدث، إذ أشاروا إلى أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع ملف إعادة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وملف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا الفائت، إضافة إلى تعيين إيهاب جلال مدرباً لمنتخب مصر.

وقال المعلق الرياضي مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية لقناة "OnTime Sports": "‏مش مسألة خسارة ماتش من إثيوبيا اللي هي في آخر الشارع.. لا كمان ملف تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا.. والخطاب اللي بقى موجود في الدرج 50 يومًا وضيعوا على مصر بطولة إفريقية"، حسب قوله.

وأضاف مدحت شلبي: "‏لو كان الموجودين في اتحاد الكرة ليهم حس وطني حقيقي يتقدموا باستقالتهم (...) لو عايزين نصلح نصلح من عندكم أنتوا الأول"، حسب تعبيره.

وقال المحلل الرياضي خالد بيومي إن الوضع الراهن لا يمكن معالجته بإقالة المدرب إيهاب جلال فقط، إذ غرّد على حسابه الرسمي في تويتر: "‏أتمني من كل قلبي أن لا يتم تسطيح مشهد أمس في دور المدير الفني كابتن إيهاب جلال المرض مزمن ولا يحتاج العلاج والمسكنات بل يحتاج الي البتر"، على حد قوله.

وطالب بيومي بتدخل وزير الرياضة والشباب أشرف صبحي، لإيجاد الحلول، وكتب: "‏وزير الشباب الرياضة متي ستتحرك للنهوض بالرياضة حديث سيادتك في الإعلام عكس ما نشاهده علي أرض الواقع".

وزير الشباب الرياضة متي ستتحرك للنهوض بالرياضة حديث سيادتك في الاعلام عكس ما نشاهده علي ارض الواقع 🙏

وتساءل أحمد شوبير حارس منتخب مصر ونادي الأهلي السابق عبر قناة "OnTime Sports": "‏مين اللي يرحل؟ اتحاد الكرة ولا إيهاب جلال؟ ولا الاتنين ياخدوا بعض ويروحوا؟"

وتابع شوبير حديثه، قائلاً: "أنا اتحاد الكرة ليه يجيلي جواب ولا مكالمة من الأندية تخليني أرتعش وخايف وقلقان؟! ما أنا لو ماشي صح عمري ما هخاف وهعمل الصح فقط ومش هيمهني، لكن الأيدي مرتعشة".

ورفض نجم الفراعنة السابق رضا عبد العال قرار العمل مع لجنة الخبراء في الاتحاد المصري، إذ قال لقناة "MBC مصر": "‏لن أقبل عرض اتحاد الكرة بالتواجد في لجنة الخبراء، هما عاوزين يسكتوني وأنا رفضت، ولازم الكل يرحل".

يشار إلى أن منتخب مصر سيلتقي نظيره الكوري الجنوبي وديًا في 14 يونيو/ حزيران، فيما ذكرت تقارير لوسائل إعلام مصرية أن هذه المباراة ستكون الأخيرة للمدرب إيهاب جلال.